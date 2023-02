Des soldats ukrainiens combattent-ils sous l'effet du Captagon, cette drogue dérivée d'amphétamines ?

Pour tenir en première ligne, les soldats de l’armée de Kiev seraient-ils sous l’emprise de stupéfiants ? C'est ce que laissent à nouveau entendre des comptes prorusses. Tout part de cette séquence, relayée sur Twitter le 22 janvier et partagée par le complotiste Silvano Trotta. "#Captagon. L'OTAN organise la distribution. Permet une confiance accrue, diminue l'appétit et la somnolence. Insensibilise aux souffrances et celles infligées aux autres, donc commettre toutes sortes d’atrocités en riant. Elle constitue la ration alimentaire de base des forces", indique l’auteur du tweet en français, partageant la vidéo d’un soldat présenté comme ukrainien et se tordant en arrière, pouvant laisser penser qu'il serait sous l'emprise d'un produit.