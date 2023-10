VIDÉO - Les squelettes de dinosaures valent de l’or : à la rencontre d'un chasseur de T-Rex

Pour avoir une chance de remonter 70 millions d’années en arrière, il vaut mieux être matinal. Peter Larson a donné rendez-vous à l’aube. Comme on peut le voir dans le sujet vidéo ci-dessus, il amène l'équipe de TF1 à trois heures de route, quelque part dans le Dakota du sud. Pour un chasseur de fossiles comme lui, le tyrannosaure, c’est le Graal absolu. Tous les musées du monde veulent le leur, mais doivent souvent se contenter de reproduction de taille réelle en plâtre. Car aujourd’hui, les fossiles valent cher, très cher.

Un spécimen de T-Rex parmi les plus complets au monde a été vendu mardi 31,8 millions de dollars lors d'une vente organisée par la maison Christie's à New York, quadruplant le record pour un dinosaure aux enchères. Le grand prédateur n'a fait qu'une bouchée de l'estimation initiale proposée par Christie's, soit entre 6 et 8 millions de dollars, démontrant une nouvelle fois, s'il en était besoin, le pouvoir d'attraction que possède le T-Rex. Il a déchiqueté le record absolu en la matière, établi par Sue, un autre T-Rex vendu en octobre 1997 chez Sotheby's pour 8,4 millions de dollars au Field Museum of Natural History de Chicago. Seule une cinquantaine de T-Rex ont été découverts depuis le premier, en 1902.