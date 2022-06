Guerre en Ukraine : quand les stars ukrainiennes deviennent des soldats de la com'

Et ces derniers gagnants de l'Eurovision sont totalement investis dans la guerre. On le voit sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas sur le front, mais en pleine tournée promotionnelle avec leur titre Stefania.

Ils sont actuellement en Allemagne et vont continuer à sillonner l'Europe. Leur objectif est de lever des fonds pour soutenir les forces armées de l'Ukraine et de continuer de faire vivre médiatiquement le plus possible le pays. On est dans la guerre d'images et de communication.