Les vérificateurs infox : les vidéos de Volodymyr Zelensky sont-elles enregistrées sur fond vert ?

L’image du président ukrainien sur fond vert est relayée des dizaines de milliers de fois sur Twitter, reprise même par le compte officiel de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. On l’accuse de s'être enfui en Pologne, de n’être ni sur le terrain ni avec ses troupes. Et ce cliché sur fond vert en serait la preuve parce qu'en télévision, on le sait, le fond vert sert à incruster des images, comme on le fait pour la météo.