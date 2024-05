Retrouvez la chronique de Samira El Gadir, tous les jeudis dans "LCI Midi" à 14h40 sur le canal 26. Le 30 mai, les Vérificateurs se penchent sur la façon dont les pays baltes résistent à la désinformation et aux ingérences russes.

Depuis le début de l’invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine, la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie alertent leurs voisins européens sur les risques d’ingérences russes. Et ils savent de quoi ils parlent. Par leur histoire et leur frontière avec la Russie, les trois pays baltes sont des cibles évidentes depuis près de 20 ans. Mais ils résistent. Cette semaine, nous nous intéressons à leur modèle.

