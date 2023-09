VIDÉO - "Les villages enclavés manquent de tout" : sur TF1, l'appel poignant de Jamel Debbouze après le séisme au Maroc

"N'hésitez pas à aider et à relayer les besoins urgents des victimes." Après le puissant séisme qui a fait plus de 2.000 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech, Jamel Debbouze a appelé à soutenir les Marocains dans l'édition spéciale qui a suivi le JT de 13h ce dimanche sur TF1, évoquant "la solidarité absolument incroyable sur place et dans le monde entier" déjà observée depuis la catastrophe

"Il va falloir tous être solidaires, faire des appels aux dons", a expliqué l'acteur et l'humoriste, précisant se rendre sur place lui-même "dès ce soir" pour "voir de quoi on a besoin et que cet argent serve à bon escient évidemment". Et de poursuivre : "On est tous hagards devant cette situation et on se demande comment on peut être utile"