Liban, les braqueurs du désespoir

La jeune femme n'est pas venue voler l'argent des autres. C'est son propre compte qu'elle vient braquer. Au total 20 000 dollars d'économies que l'architecte d'intérieur réclame depuis sept mois à la banque, et que cette dernière, proche de la faillite, refuse de lui donner. "Dans ce pays, on n' a pas d'autres choix que de faire ça. Cet argent, on ne l'a pas volé, c'est le fruit de nos efforts. On est fatigué, on a beaucoup travaillé, on s'est tué à la tâche pour ces économies. Ils nous donnent l'argent, on part. Sinon, personne ne sortira d'ici", a-t-elle poursuivi.