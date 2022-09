Liban : elle braque sa banque pour soigner sa soeur malade du cancer

Le mois dernier, un épargnant a été acclamé par la foule après avoir fait irruption dans une banque à Beyrouth, réclamant, fusil à la main, ses plus de 200.000 euros d'économies, pour payer les frais d'hospitalisation de son père. La banque avait fini par lui donner près de 30.000 euros et il s'était rendu aux autorités. Il n'a pas été poursuivi. En janvier, un autre épargnant avait pris des otages dans une banque dans l'est du pays. Selon des médias locaux, il a finalement récupéré une partie de son argent, avant de se rendre à la police.