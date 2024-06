Israël a mené ce samedi matin une opération militaire dans le centre de la bande de Gaza. Elle a permis de libérer sains et saufs quatre otages, détenus depuis le 7 octobre. Le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafowicz, évoque sur LCI les détails de cette intervention.

L'armée israélienne s'est félicitée ce samedi de la libération de quatre otages, évacués au cours d'une vaste opération militaire à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza. "Il s'agit d'un soulagement", a confié sur LCI le colonel Olivier Rafowicz. Porte-parole de l'armée israélienne, le militaire est revenu sur les détails de cette intervention et sur la longue préparation qui a été nécessaire pour parvenir à la libération de Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv. Un agent de la police israélienne a perdu la vie au cours de ce raid.

Des centaines de soldats mobilisés

"On parle ici d'une opération extrêmement sophistiquée, qui a pris plusieurs semaines de préparation au niveau du renseignement", a souligné le représentant de Tsahal. Un temps de préparation indispensable "pour construire le puzzle au niveau du renseignement tactique et micro-tactique, dans la région de Nousseirat au centre de la bande de Gaza".

Au total, "quatre otages se trouvaient cachés dans deux maisons civiles de Palestiniens". Des habitations qui "étaient utilisées par la Hamas comme des caches", assure le colonel Rafowicz ajoutant que le Hamas "utilisait les populations civiles dans ces maisons et au-delà des maisons dans la région du marché de Nousseirat comme boucliers humains".

Ce samedi matin, "l'opération a démarré après avoir reçu le feu vert du chef d'état-major de l'armée israélienne et du patron du Shin Bet", le service de renseignement israélien. Une opération menée "en plein jour, avec des centaines d'hommes et des femmes qui ont participé". Elle a nécessité "l'utilisation de l'aviation", se déroulant "sous le feu de dizaines, voire de centaines de terroristes qui ont essayé de tirer sur les forces de Tsahal et d'empêcher l'extraction des quatre otages". Les personnes qui étaient détenues ont toutefois pu être extraites "par deux hélicoptères". Des manœuvres au cours desquelles l'armée israélienne a déploré "deux blessés graves". Elle rapporte également que de "très nombreux terroristes ont été éliminés".

Une fois libérés, les otages "ont été pris en charge et amenés dans un hôpital proche de Tel Aviv", a souligné Olivier Rafowicz. "En bonne santé", selon un premier bilan des forces de défense israéliennes, ils y sont accueillis pour des examens et des soins médicaux. "Nous continuerons à tout faire pour ramener en Israël les 120 otages encore aux mains du Hamas", a prévenu le porte-parole de l'armée.