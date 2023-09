VIDEO - Inondations en Libye : les images apocalyptiques de la ville submergée de Derna

L'eau partie, il ne reste que la boue visible à perte de vue. Dans un quartier de Derna, en Libye, frappée par des inondations dévastatrices après le passage de la tempête Daniel dimanche, la route a complètement disparu et seuls quelques bâtiments sont encore debout. Sur des images satellite de cette ville côtière, prises avant et après la catastrophe naturelle et visibles dans le reportage en tête de cet article, l'ampleur des dégâts est éloquente.

Selon le gouvernement, au moins 3 800 personnes qui vivaient dans cette cité de 100.000 habitants sont mortes.