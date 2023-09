Libye : des centaines de morts dans des inondations après par des pluies diluviennes

Des pluies torrentielles, des infrastructures détruites et un bilan humain très lourd. Après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, la Libye a été touchée par des pluies diluviennes ce dimanche 10 septembre. D'après une source officielle, le bilan fait état d'au moins 150 morts dans l'est du pays, où deux gouvernements se disputent le pouvoir.

"Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d'Al-Marj", a déclaré à l'Agence France-Presse Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l'exécutif de l'est. Quelques instants plus tard, à la télévision libyenne, le chef de l'exécutif dans l'est du pays Oussama Hamada a avancé le chiffre de "plus de 2.000 morts et de milliers de disparus". Pour autant, lundi soir, aucune source médicale ou des services de secours ne pouvait confirmer ce bilan.

Si les médias de l'est libyen ont largement repris les déclarations de l'homme fort du pays (et reconnu internationalement comme étant à la tête du pays), les bilans séparés qu'ils rapportaient de différentes localités étaient bien inférieurs aux chiffres qu'il a avancés.