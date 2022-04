Livraisons d'armes à l'Ukraine : un tournant dans la guerre ?

Ce matin, notre envoyé spécial a pu se rendre dans un village récemment repris par les Ukrainiens. Ce soldat a tenu à nous montrer ce char russe détruit lors des affrontements. Depuis la reconquête de cette zone, les troupes russes ont été repoussées à une dizaine de kilomètres à l'Est et au Nord. En une semaine, l'armée ukrainienne a ainsi repris douze localités autour de Kharkiv. Selon les militaires ukrainiens, la phase de reconquête a débuté. L'aide militaire des occidentaux s'élève à plus de 4 milliards d'euros, avec un objectif désormais assumé : affaiblir au maximum l'armée russe.