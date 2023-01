"En s’en prenant à ces livres, ils s’en prennent à leurs lecteurs" : l'inquiétante censure aux États-Unis

L’histoire est digne du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, dans lequel les livres sont censurés et voués à la destruction. Le 31 octobre 2022, à Mount Juliet, dans le Tennessee, plusieurs dizaines de personnes brûlent des livres jugés hérétiques, par centaines. L’évènement est organisé pour la seconde fois par un pasteur évangélique nationaliste et radical. Parmi ses cibles, Harry Potter qui prônerait sorcellerie et satanisme. "On a dix fois plus de livres que la dernière fois et ça continue d’arriver. Regardez-moi ça", s’amuse Greg Locke, le pasteur, sur les réseaux sociaux.