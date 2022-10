Liz Truss : 44 jours à Downing Street

Sa principale erreur, c'est de ne pas avoir senti la colère montée dans le pays. À sa prise de fonction, Liz Truss hérite d'une situation économique très compliquée. L'inflation atteint des records, 10,1 %, bien plus qu'en France. Et le prix de l'énergie a tellement augmenté que certains Britanniques brûlent leurs factures en public pour inciter à ne pas les payer. Face à cela, la réponse de Liz Truss ne passe pas. Son chantier de réforme comprenant des cadeaux fiscaux aux plus riches provoque même l'indignation.