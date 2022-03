Loin du front, comment la guerre a changé leur vie

C'est un petit village ukrainien où la guerre semble bien loin. On pourrait pourtant croire qu'elle est juste à l'entrée du village. Avec leurs fusils de chasse, Vitali et d'autres habitants y ont installé leur propre point de passage. Camouflés avec des tissus traditionnels, ils sont prêts à se battre. "C'est notre terre, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Celle où sont enterrés nos parents et nos grands-parents. Des invités indésirables arrivent, ils sont armés. Donc, on va se défendre".