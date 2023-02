Londres : après le Brexit, comment l'inflation a fini par faire fuire les expatriés français

Pour beaucoup, demander la nationalité n'est pas une option. Car il faut compter 1 800 euros pour l'obtenir, 1 500 pour les frais administratifs, 300 de plus pour des tests d’anglais. En France, la même procédure coûte 55 euros. De plus en plus d’expatriés n’y trouvent plus leur compte, c'est le cas d’une association de Français à Londres, comme vous pourrez le voir dans la vidéo du reportage en tête de cet article.