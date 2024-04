Londres : les gratte-ciels se multiplient

Chaque année à Londres, un nouveau gratte-ciel sort de la brume. Et ni la Bourse de Londres, ni le fameux Tower Bridge n'ont pu échapper à cette frénésie immobilière.

À la fin des années 90, face au manque de logements et de bureaux, les tours ont poussé comme des champignons à Londres. Obtenir un permis de construire y est très facile et il y a peu de règles d'urbanisme. La capitale anglaise est une ville en travaux permanents. Beaucoup de gratte-ciels sont sortis de terre en à peine 20 ans, et ils attirent de plus en plus les visiteurs du monde entier.



