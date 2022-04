Los Angeles débordée par ses SDF

Près d'un lieu de tournage, au pied des collines d'Hollywood, nous rencontrons Jenny dans sa tente. Elle vit dans la rue depuis treize ans. La fameuse crise des subprimes et de ces prêts immobiliers toxiques ont plongé de nombreux ménages dans la misère. Pour Naomi, trouver un toit à Los Angeles est une mission impossible, car l'immobilier est hors de prix. Ici, les logements abordables n'existent pas et les prix ont encore augmenté de 17% en un an. Cette crise du logement a poussé les plus fragiles à la rue pendant le confinement. Nombreux se sont alors installés sur les célèbres plages de Venice Beach. Nous y sommes retournées. Il n'y a presque plus de tente. La ville a chassé les SDF d'une soixantaine d'endroits.