Le Français Louis Arnaud croupissait dans les prisons iraniennes depuis près de deux ans. Il avait été arrêté en raison d’accusations sur sa participation aux manifestations après la mort de Mahsa Amini. Il a été libéré après deux ans de détention.

Fatigué, mais souriant. Le Français Louis Arnaud, qui était détenu en Iran depuis septembre 2022, est arrivé jeudi matin à l'aéroport du Bourget, un épilogue heureux pour ce voyageur de 36 ans alors que trois de ses compatriotes sont encore emprisonnés par la République islamique.

Après avoir serré la main du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, présent au pied de la passerelle de l'avion qui l'a ramené chez lui, il a longuement serré dans ses bras son père, puis sa mère, venus l'y attendre, selon des images visibles dans la vidéo en tête de cet article.

Bras dessus, bras dessous avec ses parents, il s'est ensuite dirigé vers un salon loin des caméras, tandis que le ministre saluait une "belle victoire diplomatique de la France". L'Iran détient une dizaine de ressortissants occidentaux et est accusée par leurs soutiens et des ONG de s'en servir comme monnaie d'échange dans des négociations d'État à État. Cette libération est d'autant plus inattendue que la France et ses partenaires occidentaux ont récemment durci le ton contre Téhéran, accusé de déstabiliser le Proche-Orient.

"Le lever de soleil ce matin est plus lumineux que jamais", a écrit à des journalistes sa mère, Sylvie Arnaud. "Voilà presque 21 mois que nous attendions le retour de notre fils. Une attente qui n'aurait jamais dû exister", a-t-elle ajouté, soulignant "un moment merveilleux" et remerciant les autorités françaises et les soutiens qui ont contribué à la libération.

Trois autres Français toujours détenus dans les geôles iraniennes

Louis Arnaud, un consultant, avait entamé un tour du monde en juillet 2022 qui l'avait mené jusqu'en Iran. Il avait été arrêté en septembre 2022 avec d'autres Européens, accusés d'avoir participé aux manifestations après la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne décédée après son arrestation par la police des mœurs.

Ses compagnons de voyage avaient été assez vite libérés, mais Louis Arnaud était resté en prison avant d'être condamné, en novembre dernier, à cinq ans de prison pour propagande et atteinte à la sécurité de l'État iranien. Sa condamnation avait été jugée "inacceptable" par Paris. Trois autres Français sont toujours détenus dans les geôles iraniennes : le couple Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 et accusés par Téhéran d'être des espions, ainsi qu'un Français prénommé Olivier, dont le nom de famille n'a pas été rendu public.

"On sait qu'il y a des discussions qui se font soit directement, soit indirectement. Cette situation, elle est inhumaine, dégradante et elle s'assimile à de la torture", affirme dans le sujet ci-dessus Maître Martin Pradel, avocat des familles de Louis Arnaud, Cécile Kohler et Jacques Paris. Le président Emmanuel Macron a appelé Téhéran à libérer les derniers otages français sans délai.