Les images incroyables de l'éclipse solaire totale observée au-dessus de l'Amérique du Nord

Des millions de personnes ont pu admirer une rare éclipse totale au-dessus du continent américain. Du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, l'événement céleste les a plongés temporairement dans l'obscurité. Florilège des plus belles images du phénomène.

Ville après ville, les cris de foules émerveillées se sont enchaînés sur la retransmission vidéo en direct de la Nasa, diffusée depuis de multiples endroits le long de la trajectoire de l'éclipse. L'événement a commencé à 18h07 GMT sur la côte Pacifique du Mexique (20h07 heure française). Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador se trouvait dans la ville balnéaire de Mazatlan, où il s'est réjoui d'un "jour inoubliable" (photo ci-dessous).

Les premières images de l'éclipse totale de soleil Source : TF1 Info

RASHIDE FRIAS / AFP

Aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse était visible, durant quelques minutes au maximum. La trajectoire concernait 15 États américains au total, du Texas au Maine, avant de se diriger vers l'est du Canada, où elle devait s'achever. Une télévision locale a filmé le phénomène au niveau des chutes du Niagara, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, où des milliers de curieux avaient afflué, et que l'on peut revoir dans le tweet ci-dessous. La photographie qui suit monte l'éclipse vue depuis le sol au même endroit.

ANGELA WEISS / AFP

Au total, l'ombre de la Lune devait se déplacer au-dessus de l'Amérique en environ une heure et demie. Son ombre sur la Terre était visible depuis la Station spatiale internationale, une image à couper le souffle qu'on peut retrouver dans le tweet de la Nasa ci-dessous.

L'événement représente aussi une opportunité économique pour de nombreuses régions recevant un afflux de touristes, et pour les scientifiques étudiant notre étoile.

Les autorités américaines ont martelé depuis des semaines les consignes de sécurité, notamment le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le Soleil, sous peine de graves lésions aux yeux. Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile, et créant ainsi une courte nuit en plein jour. Une occultation progressive de notre astre par notre satellite, que l'on peut voir dans les clichés de l'AFP ci-dessous.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

BILL INGALLS / NASA / AFP

Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d'une taille similaire. Sur la photographie ci-dessous, prises depuis Bloomington, dans l'Indiana, on peut observer les "perles de Baily". Ce phénomène, qui n'est visible que lors d'une éclipse totale, est dû au relief de la Lune. Juste avant et juste après le moment où notre satellite naturel occulte totalement le soleil, on peut voir des points lumineux, comme les perles d'un collier, qui sont générés par le passage du rayonnement solaire à travers les vallonnements de la Lune.

AFP

À l'extérieur de la bande de 185 kilomètres de large d'éclipse totale sur Terre, les habitants peuvent voir une éclipse partielle. C'est par exemple le cas à Mexico ou encore à New York, où des foules d'habitants sont sorties pour admirer le spectacle depuis les espaces verts ou les terrasses des buildings.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Événement rarissime et inoubliable dans une vie humaine, une éclipse est aussi un phénomène très bref qu'il faut savoir apprécier. "Une éclipse totale est l'un des événements les plus émouvants que l'on puisse expérimenter", a écrit Jane Rigby, astronome à la Nasa. "Soyez présents. Oubliez vos appareils. N'essayez pas de l'enregistrer. Soyez juste présents. Imprégnez-vous. Pleurez. Riez", avait conseillé la spécialiste aux millions de personnes qui s'apprêtaient à vivre ce moment.