Lviv : capitale de la résistance

Lviv a déjà changé de visage. De plus en plus de militaires patrouillent. La ville est barricadée, mais les rues sont loin d'être vides. "Beaucoup de mes amis en Pologne me proposent de venir chez eux et me disent que je dois partir. Et je leur réponds toujours la même chose : je ne veux pas quitter mon pays", confie une dame.