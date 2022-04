Lviv, Kiev : pourquoi des frappes ciblées ?

Des usines ont déjà été frappées au début du conflit, mais ces bombardements sont plus intenses depuis la semaine dernière. "Les analystes militaires pensent que c'est vraiment une réponse sur le navire Moskva qui a coulé. Et puis il y a une volonté de vengeance. C'est vraiment faire comprendre aux Ukrainiens si vous montez de ton, nous avons la capacité de le faire monter encore plus", a estimé Samantha de Bendern, chercheuse au Royal institute of international affairs at Chatham house.