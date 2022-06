Lyssytchansk : ville stratégique dans la défense du Donbass

C’est un peu la voie sacrée pour les Ukrainiens. Seule une route leur permet de rejoindre les villes assiégées de Lyssytchansk et Severodonetsk où se jouent le sort du Donbass. Les unités de combat y montent au front. Les civils peuvent l’emprunter pour fuir s’ils trouvent un moyen de locomotion, comme cet homme dont la maison vient d’être rasée par deux obus. “Nous, on ne peut plus rester. On a réussi à s’échapper avec ma femme”, explique-t-il.