VIDÉO - "Ma mère est morte devant mes yeux" : le témoignage d'Ayoub, 16 ans, rescapé du séisme au Maroc

Des paysages en ruines, des maisons réduites en miettes… Le village de Talat N'Yaaqoub, dans la région de Marrakech, porte toujours les stigmates du violent séisme qui s'est déclenché huit jours plus tôt, le 8 septembre, faisant près de 3000 morts. Autrefois touristique, son centre-ville est désormais complètement rasé. De nombreuses familles y ont été décimées, dont celle d'Ayoub, 16 ans, qui a vu sa mère mourir juste devant lui.

Grimpant sur des décombres, l'adolescent pointe une montagne de gravats parmi lesquels on devine encore quelques cloisons éventrées, une armoire et des coussins recouverts de poussière. "C'était notre maison, et ici, c'était ma chambre", décrit-il dans le reportage de LCI en tête d'article. Sanglots dans la voix, il tente de raconter cette soirée au cours de laquelle sa vie a basculé. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai perdu ma mère. Elle est morte devant mes yeux, ici", lâche le jeune homme. "Voilà tout ce que je ressens."