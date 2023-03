VIDÉO - "Ma ville a disparu !" : après le passage dévastateur de plusieurs tornades dans le Mississippi

Le bilan s'alourdit encore, 36 heures après le passage de la tornade. On compte des dizaines de blessés, et 25 personnes ont été tuées. Les habitants de Rolling Fork ont été surpris en pleine nuit par une tempête sans précédent, que personne n'avait vu venir. "J'ai bien reçu une alerte, mais on n'y prête pas toujours attention", explique une infirmière choquée dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Le maire de cette commune de 2.000 habitants n'a pu que constater l'immensité des dégâts, et a déclaré à des médias américains : "Ma ville..., ma ville a disparu !".