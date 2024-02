VIDÉO - "Ma ville est en feu" : le Chili en proie à des incendies toujours incontrôlables

Le centre et le sud du Chili sont ravagés par des feux de forêt. Le bilan des incendies ne cesse de s'alourdir, avec au moins 51 morts, soit la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays. Des milliers de maisons ont été détruites, et les pompiers font face à des flammes difficiles à éteindre.

La ville de Vinã del Mar, au nord de Valparaiso, est plongée dans un épais nuage de fumée et de cendres incandescentes depuis 24 heures. Les pompiers ne parviennent toujours pas à contenir les feux de forêt qui ravagent le centre et le sud du pays.

Le vent attise les flammes près des habitations de cette station balnéaire dont les plages sont prisées en cette période de l'été austral, marqué par des températures caniculaires. "Quand le feu va en bas des collines, avec le vent, ça fait comme un ventilateur. La vitesse du feu augmente", explique le commandant Andrés Ibaceta, directeur de la caserne "Pompe France" à Valparaíso, au 13H de TF1.

Au moins 51 morts, plus de 40.000 hectares brûlés

Impuissants, les habitants tentent de protéger leur maison par tous les moyens. Au total, plus de 43.000 hectares ont déjà brûlé, et au moins 51 personnes sont mortes, ce qui en fait la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays. Le président chilien, Gabriel Boric, a déclaré l'état d'exception et exhorte les habitants à évacuer. "Si vous recevez un message vous demandant d'évacuer, même si vous pensez que le feu est encore loin, ne doutez pas. Si vous recevez un message, vous devez partir", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée.

Je n'avais éprouvé autant de peur de ma vie, ma ville est en feu Anna Karina, habitante de Vina del Mar

Dans la région touristique et très peuplée de Valparaíso, des vents violents attisent les flammes, et une chape de fumée noire recouvre les rues, où les explosions se succèdent. Les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne et de nouveaux appels à l'évacuation ont été lancés. Une trentaine de foyers restent actifs sur un total de 92 incendies recensés, et les pompiers s'efforcent d'en venir à bout à l'aide d'hélicoptères et d'avions.

Les flammes ont ravagé des quartiers entiers, devant les yeux des habitants. "C'était terrifiant. Je n'avais éprouvé autant de peur de ma vie. Ma ville est en feu", confie, en larmes, Anna Karina, habitante de Vinã del Mar.

Depuis mercredi 31 janvier, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.