VIDÉO - Coup de filet historique contre la redoutable mafia calabraise dans plusieurs pays d’Europe

Plus de 2700 policiers ont été mobilisés sur le terrain pour ce coup de filet lancé mercredi à l'aube, dont 1400 rien que pour l'Italie. En Allemagne, une centaine de perquisitions ont été menées. Deux Italiens ont été arrêtés en France et 70.000 euros ainsi que du matériel informatique leur ont été saisis, une douzaine de personnes ont été interpellées en Belgique, une vingtaine en Allemagne, et une centaine d'autres dans la péninsule pour association mafieuse, trafic de drogue, trafic d'armes, fraude fiscale et blanchiment. Selon le parquet italien, des sociétés et biens immobiliers ont en outre été saisis pour un montant de 25 millions d'euros.

Dans le cadre de ces investigations, dont le volet italien a débuté en juin 2019, les autorités italiennes et belges ont pu attribuer à la 'Ndrangetha l'importation et le trafic de plus de six tonnes de cocaïne sur la période allant d'octobre 2019 à janvier 2022. La cocaïne sud-américaine transitait, depuis le Panama jusque dans les ports européens, grâce aux accords noués par la 'Ndrangheta avec l'organisation criminelle colombienne du Clan del Golfo et un autre groupe criminel de souche albanaise opérant en Équateur et en Europe.