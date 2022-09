Maisons détruites, coupures de courant : le Canada frappé par la tempête

En quelques secondes, Fiona a tout emporté sur son passage. Des maisons sont détruites par la force des vagues et des voitures balayées par la violence du vent. Samedi 24 septembre, l'ouragan a frappé la Nouvelle-Écosse et ses provinces voisines. Une femme est portée disparue. Dans la matinée de ce dimanche, les habitants découvrent les ravages de Fiona. "On a eu deux ou trois arbres qui sont tombés sur la maison. Et une heure plus tard, trois autres nous sont tombés dessus", raconte George Macdonald, un habitant.