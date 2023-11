Pourquoi des migrants arrivent-ils à vélo à la frontière russo-finlandaise ?

La Finlande a fermé la quasi-totalité de sa frontière après avoir observé une hausse importante du nombre de passages illégaux. Des centaines de migrants sont arrivés à la frontière russo-finlandaise à vélo, dans une opération qui serait orchestrée par la Russie. On vous explique pourquoi ils choisissent ce véhicule dans un territoire aux températures glaciales.

Une couche blanche de plusieurs centimètres recouvre les rues et les flocons tombent sans interruption. C'est pourtant dans ce paysage totalement enneigé du nord de la Russie que des centaines de migrants circulent à vélo pour rejoindre la frontière finlandaise. Mais pourquoi arrivent-ils en enfourchant des bicyclettes ?

Contourner une interdiction

Vêtus de manteaux d'hiver, ces migrants tiennent presque tous le guidon de leur vélo. Pourtant, le dernier point de passage ouvert entre les deux pays est celui de Raja-Jooseppi, situé le plus au nord du pays, où les températures sont glaciales.

S'ils arrivent à vélo, c'est parce qu'ils tentent de contourner l'interdiction de franchir la frontière à pied. Preuve qu'il ne s'agit que d'un outil de passage, une fois la frontière franchie, les vélos sont abandonnés. On les retrouve empilés à la frontière, ou du côté finlandais, comme le relève un garde-frontière dans la presse finlandaise. Les objets délaissés seront ensuite "éventuellement vendus aux enchères", explique la télévision publique nationale de Finlande, Yle.

Pour enrayer le phénomène, les gardes-frontières finlandais ont unilatéralement interdit le passage à bicyclette. Mais malgré des panneaux installés au poste-frontière de Vartius pour le signaler, 20 personnes sont encore arrivées à deux roues ce mardi alors que les températures avoisinaient les -15°C.

Des vélos abandonnés par des réfugiés au poste-frontière de Salla, dans le nord de la Finlande, le 23 novembre 2023 - Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP

Un phénomène derrière lequel Helsinki et Bruxelles voient la main de Moscou. "Il s'agit d'une action systématique et organisée par les autorités russes", avait par exemple dénoncé le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, le 14 novembre dernier. "Il est clair que ces personnes ont reçu de l'aide et ont été escortées ou transportées par des gardes-frontières", avait-il argué. Une accusation qui repose sur plusieurs indices, comme nous vous l'expliquions ici : l'explosion du nombre de demandeurs d'asile non-européens et le changement dans leur nationalité. Depuis la fin de l'été, les citoyens russes ont en effet laissé la place à des hommes venus de pays lointains, principalement d'Irak, de Somalie et du Yémen. Des migrants qui voyagent sans visas tandis qu'auparavant "les autorités russes ne permettaient pas à des personnes de franchir cette frontière sans papiers", note le quotidien Hufvudstadsbladet.

Autant d'éléments qui s'ajoutent aux nombreuses "indications et d'informations" dont le gouvernement finlandais dit disposer. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des voitures arrêtées à 50 kilomètres de la zone de contrôle des frontières, le coffre rempli de vélos, dans lequel se servent des dizaines d'hommes.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a toutefois démenti toute action délibérée. Sans s'expliquer sur les raisons d'un tel phénomène, Maria Zakharova a estimé que les autorités finlandaises "trouvent des excuses maladroites, réactivant ainsi les sentiments russophobes".