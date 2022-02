Florence Parly sur le retrait français au Mali : "Le président nous demande de faire évoluer notre dispositif"

Pour autant, fait savoir Florence Parly, le retrait des troupes ne signifie pas un abandon complet de l'action française et des États partenaires. Emmanuel Macron, rapporte-t-elle, veut "aujourd'hui faire évoluer notre dispositif en profondeur".

"Il nous faut maintenant définir avec les États partenaires, les États du Sahel et d'Afrique de l'Ouest - qui se sentent, eux aussi, de plus en plus concernés par cette descente des groupes terroristes vers le sud -, des modalités d'action qui nous permettront de coopérer sur un mode différent, avec une présence moins lourde, plus mobile", dit-elle. "C'est tout l'enjeu de ces prochaines semaines."