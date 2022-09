"Mamma Mia !" : les Italiens obligés d'importer de la sauce tomate

Ottavio Ursitti a beau avoir arrosé nettement plus que l'an dernier, sa récolte est déjà amputée de 20%. "Les fortes chaleurs ont agressé la fleur. Sur de nombreuses plantes, la fleur a grillé avant la fécondation et le fruit n'a pas su se former et arriver à maturité", nous explique ce responsable de production. Moins de tomates qui coûtent de plus en plus cher à transformer pour l'industrie.