"Mangez des navets !" : une ministre étrillée pour sa solution face aux pénuries de légumes au Royaume-Uni

Puisque les tomates et poivrons sont victimes de pénuries au Royaume-Uni, les Britanniques n'ont qu'à manger des navets. C'est ce qu'a suggéré ce jeudi la ministre de l'Environnement britannique, en réaction aux pénuries de fruits et légumes connues dans les supermarchés. Une sortie qui lui a attiré de nombreuses moqueries.

En effet, les magasins rationnent le nombre de fruits et légumes vendus aux clients, afin de garantir de la disponibilité pour tout le monde. Ces manques sont dus, selon la fédération de commerçants BRC, à des conditions météorologiques difficiles dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Et ces pénuries pourraient encore durer "deux à quatre semaines", a annoncé la ministre Thérèse Coffey ce jeudi.