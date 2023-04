VIDÉO - "C'était affreux" : un mort et cinq blessés après l'effondrement d'un parking à New York

Les étudiants de l'université mitoyenne n'en reviennent pas. Sous leurs yeux, le bâtiment de quatre étages, vieux d'un siècle, n'est plus qu'un amas de carcasses de voitures et de béton. "Tout s'est effondré. Il y avait des débris, de la fumée, les voitures s'enfonçaient... On se serait cru dans un film. C'était affreux", témoigne une étudiante.