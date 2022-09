VIDÉO – Iran : les manifestants continuent de défier le régime

Excédés par la crise économique, les manifestants réclament la fin de la corruption des élites, des violences policières et de la dictature religieuse. Le principal parti réformateur a lui exhorté l'État à annuler l'obligation pour les femmes de porter le voile. Les Iraniennes et les étrangères doivent se couvrir les cheveux et le corps avec un hijab et des vêtements amples dès l'âge de 7 ans.