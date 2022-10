Iran : que s'est-il passé dans la prison d'Evine, secouée par des affrontements et un incendie ?

La prison d'Evine détient également des étrangers ou binationaux comme l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah et l'Américain Siamak Namazi, qui a été réincarcéré cette semaine après une libération temporaire, selon sa famille. Sur Twitter, le journaliste irano-américain Jason Rezaian, qui avait été incarcéré dans cette prison durant 544 jours, a confirmé ces mauvais traitements. "Evine n'est pas une prison ordinaire. Beaucoup d'Iraniens parmi les meilleurs et les plus brillants ont passé de longues périodes confinés là-bas, où des femmes et des hommes courageux se voient refuser leurs droits fondamentaux de dire la vérité au pouvoir. Le régime est responsable de ce qui arrive à ceux qui sont à l'intérieur en ce moment", a-t-il dénoncé, avec des photos de la prison en feu.

Des images, partagées sur Twitter par l'organisation non gouvernementale Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, avaient montré d'immenses flammes et une épaisse fumée se dégageait de la prison, alors que des coups de feu étaient entendus. Par ailleurs, des cris de "mort au dictateur" étaient audibles sur certaines vidéos postées par des médias d'opposition au régime sur les réseaux sociaux.