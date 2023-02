Manifestations en Israël : comment la réforme de la justice divise le pays

"Si cette loi passe, c'est la fin de l'ère démocratique de ce pays", a estimé le principal dirigeant d'opposition, Yaïr Lapid, à l'unisson des contestataires, qui considèrent que la réforme met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. Une clause "dérogatoire" contenue dans la réforme permettrait au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême, que le Premier ministre et ses alliés jugent politisée. Benjamin Netanyahou est lui-même poursuivi pour corruption dans plusieurs affaires. Si elle était adoptée, la loi pourrait lui être utile pour casser une éventuelle condamnation, avancent ses détracteurs.

Les débats eux-mêmes, dans l'enceinte de la Knesset, sont particulièrement houleux. Des altercations ont eu lieu entre des députés issus du parti centriste Yesh Atid, opposés à la réforme, et le président de la commission parlementaire Simcha Rothman du parti d'extrême droite Sionisme religieux qui défend la réforme. Pour revenir au pouvoir en décembre dernier, Netanyahou a rassemblé une coalition rassemblant son parti, le Likoud, des partis d'extrême droite et des formations ultra-orthodoxes juives, créant ainsi un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël.