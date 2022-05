Manifestations pour le droit à l'avortement aux États-Unis

Ce n’est pas une interdiction pure et dure. Chaque État aura le droit de décider. Or, 26 États parmi les plus conservateurs sont d'ores et déjà prêts à interdire l’accès à l’avortement. Concrètement pour les femmes, il ne sera plus légal d’avorter dans ces États. Elles seront obligées d’aller dans d’autres États avec toutes les complications financières et médicales que cela peut entraîner.