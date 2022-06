Guerre en Ukraine : à Marioupol, la russification à l'œuvre

Néanmoins, tout cela n'est pas si surprenant, car ça a été plus ou moins annoncé par le Kremlin. Ce dernier considère que ces zones appartiennent à la République séparatiste pro-Russe de Donetsk. En revanche, dans les territoires qui ne font pas partie du Donbas, c'est un petit peu plus flou. En effet, la position de Moscou au début n'était pas de rester dans ces zones. Or, nos envoyés spéciaux ont constaté que le rouble y est déjà en circulation pour payer les achats. On sent donc que même dans ces territoires lointains, on est progressivement rapproché de Moscou.