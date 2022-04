Marioupol : ils ont fui par leurs propres moyens

Parmi ces réfugiés de Marioupol arrivés vendredi, il y a eu quelques hommes mais surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées exténuées. La plupart d'entre eux n'ont plus de maison. Certains ont vu la mort de près. "C'est impossible de vivre sous les bombes, les combats sans arrêt. On doit survivre en courant, en rampant", confie un réfugié.