Marioupol : la propagande russe au milieu des ruines

Les habitants de Marioupol sont affamés et les organisations humanitaires internationales ne peuvent toujours pas y accéder. L'armée russe contrôle la ville et c'est d'elle que vient l'aide alimentaire. Le pain en particulier est devenu un produit convoité. "Quand il n'y a pas de pain, les enfants en réclament et moi aussi. Je viens tous les jours, c'est la seule aide humanitaire, il nous donne de quoi tenir", confie une mère.