Marioupol : pourquoi le théâtre a-t-il été visé ?

Selon les organisations humanitaires, entre 700 et 1 000 personnes se cachaient dans ce théâtre situé en plein centre et dans lequel elles venaient en famille. Il y a une semaine, un homme qui travaille sur place, témoignait de leur situation. Il faisait savoir que des gens y viennent prendre leur repas, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des dizaines de familles vivaient dans le sous-sol.