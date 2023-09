VIDÉO - Maroc : 7 jours après le séisme, les secouristes s'activent dans les villages dévastés

Deux autres personnes manquent toujours à l'appel : un homme et sa femme coincés sous un bloc de pierre de sept tonnes. Même si l'espoir de les retrouver vivant est quasi nulle, les secouristes qataris, émiratis et espagnols redoublent d'efforts. Le travail qui s'annonce est titanesque, mais surtout dangereux. Les sauveteurs le savent, ils s'exposent à des risques d'éboulement. Sans parler de la chaleur intense et de la poussière asphyxiante.