Maroc : course contre la montre pour sauver un enfant de 5 ans

Cette opération délicate tient tout le village en haleine et surtout sa famille qui garde espoir. "Rayan est très aimé, ici, dans son village. Il me manque et pas seulement à moi. Cela fait déjà trois nuits", confie sa grand-mère. Dans sa chute, l'enfant aurait été blessé. Un hélicoptère spécialement médicalisé se tiendra prêt à le prendre en charge à tout instant.