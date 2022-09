Iran : que sait-on de la police des mœurs, mise en cause après la mort de Mahsa Amini ?

L'arrivée du conservateur Ebrahim Raïssi au pouvoir, en 2021, n'a pas amélioré la condition des femmes en Iran. Et les interventions de la police des mœurs se sont multipliées : en juillet dernier, une vidéo filmée avec un téléphone a été partagée sur les réseaux sociaux. On y voit une femme qui bloque le chemin à un véhicule de la police des mœurs, implorant les agents de libérer sa fille, qui, selon elle, est "malade". Autre exemple : dans la ville sainte de Machhad (nord-est), les autorités ont interdit aux femmes ne portant pas le voile d'avoir accès au métro et trois cafés ayant accueilli des clientes non voilées dans la ville de Qom (nord) ont été fermés. Deux mois plus tard, c'était au tour de Mahsa Amini de tomber entre les mains de l'unité spéciale. Le drame de trop ?