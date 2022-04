"Il n'y aura pas d'impunité" : Human Rights Watch documente les "crimes de guerre" russes en Ukraine

"Les images qui commencent à émerger de Boutcha et Irpin sont très cohérentes avec les témoignages que nous avons pu recueillir. (...) Ce sont des scènes de crimes. On n'est plus dans une situation de guerre normale entre acteurs militaires. On est dans une situation où des civils ont été pris pour cibles et touchés par des actes militaires de manière indiscriminée", affirme Philippe Dam, directeur du plaidoyer auprès de la division Europe à Human Rights Watch, joint par LCI, lundi 4 avril.

D'où l'ouverture d'une enquête internationale pour "crimes de guerre" réclamée par l'ONG. "La situation en Ukraine se prête à une enquête approfondie parce que nous sommes dans un conflit où il y a énormément d'images et de documents sur ce qu'il s'est passé dans ces zones", justifie-t-il. "Une enquête crédible et indépendante ne pourra avoir lieu que si les preuves sont protégées et si on facilite au plus vite aux enquêteurs l'accès aux zones de crimes. (...) Il faut aller vite et avancer. Il est important d'envoyer le message qu'il n'y aura pas d'impunité pour les crimes commis. Ça doit être un message à long terme pour affirmer la justice et un message à court terme pour affirmer que personne ne passera entre les mailles du filet."