VIDÉO - "Je prenais des amphétamines" : derrière le spectacle, la face sombre du rodéo américain

Laramie, au cœur du Wyoming, dans le grand ouest américain. Un rodéo et un hommage se préparent. Ces derniers mois, deux cow-boys sont morts à 25 et 29 ans. L'un d'une overdose, l'autre en se suicidant. Ils avaient un point commun : des blessures à répétition. Il faut dire qu'en huit secondes, un cow-boy peut encaisser en rodéo des chocs comparables à ceux d'un boxeur KO ou d'un pilote de chasse. Le port du casque n'est obligatoire que pour les professionnels du rodéo sur taureau et seulement depuis 9 ans. Pour les autres, aucune obligation alors que les blessures à la tête représentent plus de 50 % des blessures de cow-boy.

Pour ces cow-boys, agriculteurs de métier, le rodéo n'est pas seulement une passion, c'est aussi un gagne-pain. Une blessure, c'est de l'argent en moins. Certains se gavent alors d'anti-douleurs jusqu'à en devenir dépendants, à sombrer dans la dépression, l'alcool ou la drogue. "Parfois, tu n'es pas dans le coup, tu passes une mauvaise semaine, tu te fais éjecter du cheval, et du coup pas d'argent et tu repars seul sur la route. Et dans ces moments troubles, moi, je prenais des amphétamines", avoue Justin Quint, ancien champion du monde qui a connu ce cercle vicieux.