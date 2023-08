VIDÉO - Mégafeux au Canada : "Ce sont des phénomènes qu’on ne peut pas arrêter"

Mais à quoi sont dus ces mégafeux ? La sécheresse mêlée à des épisodes orageux et des vents violents ont créé les premières étincelles au printemps dernier. La précocité de ces feux est là-bas un phénomène inédit. “Il y a aussi un cumul d’un été particulièrement chaud. Ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré sur le globe et ça a un impact évidemment sur l’incendie qui ne peut pas refroidir la nuit, donc ce sont des phénomènes qu’on ne peut pas arrêter”, déplore Jean-Baptiste Filippi, chargé de recherches au CNRS à l’université de Corse.