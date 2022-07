Mégafeux dans les parcs nationaux de Californie

Un feu se propage de manière alarmante en Californie. Dans un contexte de sécheresse extrême, il a déjà brûlé 5 000 hectares en deux. Il s’est déclaré ce vendredi aux portes du parc national de Yosemite, à deux heures de route de San Francisco. Plus de 6 000 personnes ont été évacuées. Pour cause, les 500 pompiers mobilisés ne parviennent pas à contenir le feu. Des bâtiments et des maisons ont brûlé.La fumée de l’incendie se voit depuis la Station Spatiale Internationale.