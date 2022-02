Menace nucléaire brandie par Poutine : "Une façon de faire peser une pression supplémentaire sur le terrain", décrypte Pierre Servent

Mais, puisque nous vivons un temps historique à tout point de vue, les Allemands sont en train de sortir d’une posture qui date de 1945, de la fin du troisième Reich, c’est-à-dire une posture de pacifiste. On parlait de géant économique mais de nain militaire. L’Allemagne bouge, va envoyer des armements et est en train d’augmenter son budget. Dans la tête de Poutine, c’est aussi une forme de menace pour ce pays, mais également pour la Finlande et la Suède qui commencent à vouloir rentrer dans l’Otan.