VIDÉO - Mer Rouge : les États-Unis et le Royaume-Uni ripostent contre les Houthis au Yémen

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont, pour la première fois, bombardé des sites tenus par les rebelles Houthis au Yémen. Les Américains et les Britanniques ont visé des installations contrôlées par ce groupe islamiste, soutenu par l'Iran. Les tensions montent dans cette région.

Une nouvelle montée des tensions dans une région déjà particulièrement sensible. Samedi 13 janvier, les États-Unis ont mené une nouvelle frappe contre des sites des rebelles Houthis au Yémen. La veille, des frappes américaines et britanniques avaient déjà visé des sites militaires tenus par le groupe islamiste, qui contrôle de vastes régions du Yémen, dont la capitale Sanaa. Des opérations menées après que les Houthis ont renchéri dans leurs menaces contre le trafic maritime international en mer Rouge.

Ces événements relancent les craintes d'un débordement régional de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre 2023. En effet, le président américain Joe Biden avait menacé les Houthis d'autres frappes sur des positions de ces rebelles si ces derniers ne mettaient pas un terme à leurs tirs en mer Rouge. Les rebelles Houthis ont menacé de riposter aux frappes menées vendredi en s'en prenant aux intérêts de ces deux pays, considérés désormais comme des "cibles légitimes".

Un détroit hautement stratégique

Ces dernières semaines, 27 navires de commerce ont été attaqués dans une zone stratégique, le détroit du Bab-el-Mandeb, passage de l'Asie vers l'Europe. Les hommes armés sont des Houthis, des rebelles qui contrôlent 30% du Yémen, et soutiennent le Hamas dans la guerre contre Israël. Le mouvement fait partie de "l'axe de la résistance" établi par l'Iran, qui réunit dans la région des groupes hostiles à Israël, notamment le Hezbollah libanais et des groupes armés en Irak et en Syrie.

Les attaques des Houthis, menées avec des missiles et des drones, ont poussé de nombreux armateurs à délaisser le couloir de la mer Rouge entre Europe et Asie, au prix d'une hausse des coûts et temps de transport, le dernier en date étant vendredi la compagnie de transport maritime danoise Torm. Pour y faire face, Washington a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de protéger le trafic maritime dans cette zone par où transite 12% du commerce mondial.

En début de semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU avait exigé l'arrêt "immédiat" des attaques Houthis et Washington avait averti de représailles en cas de nouvelles attaques en mer Rouge. Mais jeudi, les Houthis ont tiré un autre missile antinavire. Et dès le lendemain matin, les frappes américaines et britanniques ont retenti. L'Iran, soutien clé des Houthis et ennemi N.1 d'Israël, a alors condamné une "violation flagrante de la souveraineté" du Yémen. Vendredi, à Sanaa, la capitale du pays sous contrôle des Houthis, des centaines de milliers de personnes ont protesté contre les frappes américaines et britanniques, scandant : "Mort à l'Amérique, mort à Israël".